MyunMoon Pharm: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MyunMoon Pharm veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 337.00 KRW gegenüber -17.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.83 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch