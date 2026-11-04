MYUNG IN PHARM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MYUNG IN PHARM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

MYUNG IN PHARM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1453.41 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1270.43 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MYUNG IN PHARM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.84 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 72.70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch