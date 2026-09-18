MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresquartal waren 5.47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 771.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) einen Umsatz von 666.2 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1.400 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 6.40 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2.92 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 112.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) einen Umsatz von 1.37 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1.120 EUR sowie einen Umsatz von 2.50 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.ch