Mysore Petro Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mysore Petro Chemicals präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14.52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 114.4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72.6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch