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30.09.2026 06:37:00
Mysore Paper Mills: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mysore Paper Mills hat am 29.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.42 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1.600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mysore Paper Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73.2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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