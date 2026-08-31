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31.08.2026 06:37:00
Myriad Uranium präsentierte Quartalsergebnisse
Myriad Uranium hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.070 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Myriad Uranium ein Ergebnis je Aktie von -0.160 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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