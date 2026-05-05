Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’298 0.7%  DAX 24’402 1.7%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’870 1.8%  Gold 4’557 0.7%  Bitcoin 63’824.3121 2.0%  Dollar 0.8 0.0%  Öl 110.3 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Redcare Pharmacy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Ahold Delhaizepräsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Zalando vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wall-Street-Favoriten: Diese Dividenden-Stars empfehlen Analysten für 2026
Suche...

Myriad Genetics Aktie 338449 / US62855J1043

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.05.2026 23:48:46

Myriad Genetics Q1 Loss Widens

Myriad Genetics
3.82 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Myriad Genetics, Inc. (MYGN) on Tuesday reported first-quarter results with revenue rising slightly from last year, while losses widened compared to the prior period.

The company posted revenue of $200.4 million for the three months ended March 31, 2026, up from $195.9 million a year earlier. Net loss widened to $34.1 million from a near break-even loss of $0.1 million in the prior-year quarter. Loss per share was $0.36 for the quarter, while weighted average shares outstanding stood at 93.7 million.

Operating loss came in at $30.7 million, up from $29.0 million last year, as total operating expenses increased to $168.3 million from $163.2 million. The higher expenses were driven in part by research and development costs of $27.1 million and sales and marketing expenses of $73.6 million.

MYGN is currently trading after hours at $4.47, down $0.56 or 11.13 percent on the Nasdaq.

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?