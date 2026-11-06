Myriad Genetics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Myriad Genetics stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Myriad Genetics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.290 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.46 Prozent auf 202.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 205.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch