MYR Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MYR Group stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.05 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1.26 Milliarden USD gegenüber 950.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch