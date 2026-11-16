MYOUNG SHIN INDUSTRIAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MYOUNG SHIN INDUSTRIAL stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

MYOUNG SHIN INDUSTRIAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 22.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 627.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.03 Prozent zurück. Hier wurden 403.30 Milliarden KRW gegenüber 443.34 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch