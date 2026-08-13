Myotoku: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Myotoku gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 71.20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Myotoku mit einem Umsatz von insgesamt 696.9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 40.92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch