Myomo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Myomo hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Myomo ein Ergebnis je Aktie von -0.090 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch