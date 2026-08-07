Myomo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Myomo hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Myomo im vergangenen Quartal 11.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Myomo 9.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch