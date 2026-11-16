Mynet: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mynet veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 13.92 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4.80 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mynet 1.99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch