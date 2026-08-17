Mynet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mynet lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.63 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mynet ein EPS von 7.06 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.01 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.81 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch