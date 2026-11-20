MYnd Analytics äusserte sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MYnd Analytics mit einem Umsatz von insgesamt 1.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 44.08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch