Mydas Investment Fund präsentierte Quartalsergebnisse

Mydas Investment Fund hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 ILS. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Mydas Investment Fund hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.0 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 99.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.4 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch