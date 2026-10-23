Mycronic Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mycronic Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.41 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.11 SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.36 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mycronic Registered einen Umsatz von 1.71 Milliarden SEK eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1.75 SEK sowie einen Umsatz von 2.17 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.ch