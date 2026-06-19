MWF Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MWF Global hat am 17.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat MWF Global 0.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch