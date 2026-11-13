Muto Seiko hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Muto Seiko äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 211.69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 95.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.60 Milliarden JPY – ein Plus von 10.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Muto Seiko 7.78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch