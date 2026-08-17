Mutmasslicher Stadler-Rail-Hacker bestreitet vor Gericht Erpressungs-Vorwürfe

Zürich (awp/sda) - Ein in Zürich angeklagte Softwareentwickler hat zum Auftakt des Prozesses wegen mutmasslicher Erpressung alle Vorwürfe zurückgewiesen. Dem 52-jährigen Ukrainer wird vorgeworfen, an digitalen Erpressungen von Firmen - darunter der Zugbauer Stadler Rail - beteiligt gewesen zu sein.

Er habe so etwas nie getan, sagte der Beschuldigte am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich. Der in der Schweiz wohnhafte Ukrainer bestritt eine Beteiligung an Cyberangriffen sowie die Entwicklung der dabei verwendeten Erpressersoftware.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52-Jährigen unter anderem gewerbsmässige Erpressung, schwere Datenbeschädigung und Geldwäscherei vor. Betroffen war unter anderem Stadler Rail. Der Beschuldigte soll Firmendaten verschlüsselt haben, um Lösegeld zu erpressen. Die Anklage fordert zwölf Jahre Freiheitsstrafe.