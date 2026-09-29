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29.09.2026 08:04:14

Mutares Signs Deal To Acquire Steinmüller Engineering From IHI Group

IHI
15.18 EUR -2.51%
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(RTTNews) - Mutares SE & Co. KGaA (MUX.DE), a private equity holding company, on Tuesday announced that it has signed an agreement to acquire Steinmüller Engineering GmbH from IHI Corp. (7013.T).

The transaction will be completed through a share deal.

The closing is expected in the fourth quarter of 2026.

The company provides engineering, procurement and turnkey EPC solutions for combustion and incineration systems, air pollution control and heat transfer.

The company has delivered more than 1,300 projects for over 500 customers across 80 countries.

Steinmüller is a German provider of thermal-process engineering solutions for the energy and industrial sectors.

Steinmüller became part of IHI Group in 2014 and employs approximately 170 people and generated total output of close to €100 million in the last financial year.

IHI Corp.is 2.71% lesser at JPY 2,688 on the Tokyo Stock Exchange.

On Monday, Mutares SE & Co. KGaA closed trading 1.65% lesser at EUR 23.90 on the XETRA.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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