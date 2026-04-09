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Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

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Zukauf 09.04.2026 11:42:00

Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna - Aktie leichter

Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna - Aktie leichter

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares verstärkt sich mit zwei Zukäufen.

Mutares
23.81 CHF -1.05%
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Das Unternehmen hat sich mit dem Autozulieferer Magna auf die Übernahme von dessen europäischem Autobeleuchtungsgeschäft und den Kauf des Bereichs Dachsysteme geeinigt, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Damit will Mutares seinen Geschäftsbereich Automotive & Mobility stärken.

Die beiden Geschäftsbereiche von Magna haben den Angaben zufolge im vergangenen Jahr zusammen voraussichtlich einen Umsatz von rund 320 Millionen US-Dollar (274 Mio Euro) erzielt. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Den Abschluss des Geschäfts erwartet das im SDax gelistete Unternehmen noch im zweiten Quartal.

Die Mutares-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA Handel 0,77 Prozent tiefer bei 25,85 Euro.

/err/stw

MÜNCHEN (awp international)

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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