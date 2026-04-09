Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
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09.04.2026 11:42:00
Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna - Aktie leichter
Die Beteiligungsgesellschaft Mutares verstärkt sich mit zwei Zukäufen.
Die beiden Geschäftsbereiche von Magna haben den Angaben zufolge im vergangenen Jahr zusammen voraussichtlich einen Umsatz von rund 320 Millionen US-Dollar (274 Mio Euro) erzielt. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Den Abschluss des Geschäfts erwartet das im SDax gelistete Unternehmen noch im zweiten Quartal.
Die Mutares-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA Handel 0,77 Prozent tiefer bei 25,85 Euro.
/err/stw
MÜNCHEN (awp international)
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