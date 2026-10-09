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09.10.2026 06:42:36
Musks SpaceX kauft US-Frequenzen für Mobilfunk-Angebot
AUSTIN (awp international) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX legt mit einem gross angelegten Frequenzkauf in den USA den Grundstein, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX derzeit schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Für den Empfang auf der Erde ist bisher aber ein Empfangsgerät mit eigener Antenne notwendig - und zudem wird klare Sicht zum Satelliten benötigt. Mit den nun erworbenen Lizenzen hingegen könne man das Signal auch durch Wände senden und herkömmliche Geräte wie Smartphones versorgen, betonte SpaceX.
An der Börse schickte die Mitteilung Aktien der grossen Mobilfunk-Anbieter auf Talfahrt. Der Kurs von AT&T fiel am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel um sieben Prozent, für die Telekom-Tochter T-Mobile US und Verizon ging es um mehr als sechs Prozent abwärts. SpaceX legte hingegen um zwei Prozent zu. Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es grosse Abschnitte ohne mobiles Internet.
SpaceX wartet nun zunächst auf die Erlaubnis der Telekom-Aufsicht FCC, das Satelliten-Internet mit einem terrestrischen Netzwerk zu kombinieren. Verkäufer des Frequenzspektrums war die Investmentfirma Grain Management. Der Kaufpreis wurde zunächst nicht genannt./so/DP/he
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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