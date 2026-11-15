Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Barbell-Strategie: Das sollten Anleger über die "Hantelstrategie" wissen
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Politik oder Markt? Was Gold-Befürworter Peter Schiff nach den Midterms zum Bitcoin-Kurs sagt
Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...
Plus500 Depot
Neocloud-Warnung von Musk 15.11.2026 02:47:00

Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?

Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?

Musk sieht ein Sterben unter den Neoclouds, doch trifft das den gesamten Markt, wenn wenige Konzerne den S&P 500 prägen?

  • Musk warnt vor gestrandeter Rechenleistung in halbfertigen Rechenzentren
  • Warum wenige Techwerte den Index so verwundbar machen
  • Steigende Zinserwartungen verschärfen die Finanzierungsfrage

Elon Musk erwartet für 2027 ein turbulentes Jahr der KI-Infrastruktur und ein Sterben unter den spezialisierten Cloud-Anbietern, den Neoclouds. Anleger fragen sich, ob daraus ein Börsencrash werden kann. Entscheidend sind die Finanzierungsbedingungen und die hohe Konzentration des S&P 500 auf wenige Techkonzerne.

Musks Warnung zur KI-Infrastruktur

Musk stimmte Ende Oktober auf X dem Investor Chamath Palihapitiya zu, dass 2027 ein turbulentes Jahr für KI-Infrastruktur werde. Er erwartet viel gestrandete Rechenleistung in teilweise fertigen Rechenzentren. Musk sagte, mehr als 200 Neoclouds stehe ein Sterben und eine Konsolidierung bevor, einige überstünden es, aber nicht viele.

Als Grund nennt Musk die Kreditmärkte. Sie hätten Unternehmen ohne wesentliche, von KI-Rechenzentren unabhängige Einnahmen den Zugang zu Geld fast vollständig versperrt. Palihapitiya nennt die Neoclouds unorganisiert und schlecht kapitalisiert und erwartet Verzögerungen bei Projekten sowie gescheiterte Investitionen.

Die Warnung ist damit vor allem ein Finanzierungsargument und keine Crash-Prognose. Für Anleger zählt, wie viele Geschäftsmodelle von frischem Fremdkapital abhängen.

Interessenkonflikt und Gegenstimmen

Musk äusserte seine Warnung Ende Oktober, nur einen Tag bevor SpaceX eine verbindliche Finanzierungszusage über rund 40 Milliarden US-Dollar bekanntgab. Mit dem Geld sollen laut SpaceX per Leasing Grafikprozessoren der nächsten NVIDIA-Chipgeneration Vera Rubin finanziert werden. Angeführt wurde die Finanzierung demnach von Apollo Global Management und Goldman Sachs. Möglich sei das gewesen, so Musk, weil SpaceX über ein Investment-Grade-Rating verfüge und Einnahmen aus Starlink und Raketenstarts erziele. Auf die zeitliche Nähe zwischen Warnung und eigener Finanzierung weist Trending Topics hin.

Aber auch Gartner erwartet laut einem Report von Mitte Oktober, dass mehr als 80 Prozent der Neocloud-Anbieter bis 2030 ihren eigenständigen Betrieb einstellen. Gartner-Prognostiker John Lovelock sagte, man sage nicht, dass diese Firmen aus dem Geschäft ausscheiden, viele würden übernommen. NVIDIA-Chef Jensen Huang hält dagegen, die Nachfrage sei enorm und das knappe Kapital werde sich lösen.

Das Bild ist damit gemischt: Einigkeit besteht über den Kapitalbedarf, Dissens über die Folgen. Gartner rechnet eher mit Übernahmen als mit Marktaustritten.

S&P 500: Konzentration als Risiko

Motley-Fool-Autor Adam Spatacco weist daneben auf die Anfälligkeit des S&P 500 hin: Acht Konzerne machten rund 36 Prozent des Index aus. Fielen sie um 30 Prozent, ergäbe das rechnerisch rund 10 Prozent Indexminus. Spatacco sieht die grössere Gefahr in zu hoch eingepreisten Erwartungen, weniger in einem platzenden KI-Hype.

Ein Crash träfe also nicht Neoclouds allein, sondern über die Gewichtung breite Indexanleger. Ob es so weit kommt, hängt davon ab, ob die KI-Umsätze die Investitionen rechtfertigen.

Zinsen verteuern die Finanzierung

Zusätzlich rückt die Geldpolitik in den Anleger-Fokus: Höhere Zinsen erschweren kapitalintensive Projekte, und genau dort setzt Musks Argument an. Je teurer das Geld, desto schwerer haben es schwach kapitalisierte Anbieter.

Beobachtungspunkt sind deshalb die nächsten Fed-Sitzungen, bei denen sich zeigen wird, wie stark die Finanzierungskosten für KI-Projekte steigen.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Bitcoin-Ausblick für 2027: Was das Bullen- und Bärenszenario bei WisdomTree Research bestimmt
Moody`s warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie

Bildquelle: KanawatTH / Shutterstock.com,Immersion Imagery / Shutterstock.com,MR Gao / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14.11.26 Logo WHS Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Goldpreis im Fokus: Warum die Zentralbanken ihre Reserven neu ausrichten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.