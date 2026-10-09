Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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09.10.2026 15:04:43
Musk sichert sich Frequenzen: SpaceX setzt Telekom-Aktie mit Mobilfunkplänen schwer zu
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
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|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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17:58
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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17:58
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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17:58
|Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
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15:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus (finanzen.ch)
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15:58
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
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|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
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|07.10.26
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|UBS AG
|06.10.26
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|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.