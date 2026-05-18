Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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18.05.2026 19:48:36
Musk scheitert in Prozess gegen OpenAI-Chef
OAKLAND (awp international) - Der US-Tech-Milliardär Elon Musk ist mit seiner Klage gegen die Führung des KI-Vorreiters OpenAI gescheitert. Geschworene kamen zu dem Schluss, dass Musk erst nach Ablauf der Verjährungsfrist vor Gericht gezogen war. Richterin Yvonne Gonzalez Rogers urteilte entsprechend./so/DP/he
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!