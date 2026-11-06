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06.11.2026 19:03:36

Musk kündigt Ende von Cybertruck-Produktion in Texas an

SpaceX
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AUSTIN (awp international) - Teslas futuristischer Elektro-Pickup Cybertruck steuert nach nur wenigen Jahren auf den Markt auf das Ende zu - noch bevor das Fahrzeug in Europa auf den Markt kam. Firmenchef Elon Musk kündigte an, dass die Produktion des Fahrzeugs in Texas Mitte kommenden Jahres auslaufen werde, um Platz für den Bau der Cybercab-Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale zu machen.

Die Tesla -Gigafactory in Texas ist das einzige Werk, in dem der Cybertruck mit seiner Karosserie aus dickem rostfreiem Stahl gebaut wird. Musks Wortwahl liess zwar theoretisch die Möglichkeit offen, dass die Produktion des Pickups in ein anderes Werk verlagert werden könnte. Allerdings dürfte das mit erheblichem Aufwand verbunden sein - und der Cybertruck war alles andere als ein Bestseller.

Niedrige Verkaufszahlen

Musk stellte seinerzeit Produktionskapazitäten für bis zu 250.000 Cybertruck-Fahrzeuge pro Jahr in der Endstufe des Ausbaus in Aussicht. Tesla nennt keine Absatzzahlen für das Modell - verkauft nach Einschätzung von Experten aber deutlich weniger davon als einst anvisiert. So schätzt etwa Barclays -Analyst Dan Levy dem Finanzdienst Bloomberg zufolge die aktuelle jährliche Produktion auf etwa 20.000 Fahrzeuge bei einer Kapazität von 125.000 Einheiten.

Der Cybertruck wurde 2019 vorgestellt und ging 2023 mit deutlicher Verspätung in die Produktion. Das unkonventionelle Aussehen des Modells spaltete die Gemüter. Musk räumte später auch ein, dass der schwere und kantige Wagen in Europa nur mit Anpassungen auf den Markt kommen könnte. Er will Tesla auf humanoide Roboter und autonomes Fahren ausrichten. Im Stammwerk im kalifornischen Fremont wurde bereits die Produktion der Tesla-Modelle S und X eingestellt, um Platz für den Bau von Robotern mit dem Namen Optimus zu machen./so/DP/mis

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