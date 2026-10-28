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28.10.2026 06:37:00
Music Broadcast: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Music Broadcast lud am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.19 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.200 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Music Broadcast 409.6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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