KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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25.09.2026 15:42:00
Muse Charm: Warum Mark Zuckerberg die KI wieder niedlich machen will
Derzeit dominiert im gesellschaftlichen Diskurs die Angst vor einer menschheitsbedrohenden Superintelligenz. Meta-Chef Mark Zuckerberg will davon nichts wissen. Sein neues Gadget mit niedlichem KI-Avatar soll helfen – auch im Wettbewerb mit den anderen Techriesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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