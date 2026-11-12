Musashino Kogyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Musashino Kogyo hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 19.83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Musashino Kogyo 301.46 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 299.2 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 9.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 328.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch