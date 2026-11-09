Musashino Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Musashino Bank hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 58.42 JPY. Im Vorjahresviertel waren 39.68 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Musashino Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29.15 Milliarden JPY im Vergleich zu 20.46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch