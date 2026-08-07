MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 28.22 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY 25.43 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 89.16 Milliarden JPY gegenüber 83.08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch