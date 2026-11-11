MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY legte Quartalsergebnis vor

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 44.96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY noch ein Gewinn pro Aktie von 40.68 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY im vergangenen Quartal 86.84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY 85.47 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch