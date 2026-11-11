Musashi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Musashi hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 48.13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 71.65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Musashi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch