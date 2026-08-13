Murudeshwar Ceramics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Murudeshwar Ceramics hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.320 INR erwirtschaftet worden.

Murudeshwar Ceramics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 500.9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 461.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch