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07.08.2026 06:37:00
Murphy USA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Murphy USA hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11.27 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.36 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Murphy USA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.81 Milliarden USD im Vergleich zu 5.01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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