Murphy Oil stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Murphy Oil präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 849.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 721.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch