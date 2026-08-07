Murphy Oil legte Quartalsergebnis vor

Murphy Oil hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.160 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 926.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Murphy Oil 683.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch