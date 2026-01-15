MUROMACHI CHEMICALS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MUROMACHI CHEMICALS hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 46.50 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12.93 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.89 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 33.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch