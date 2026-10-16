MUROMACHI CHEMICALS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MUROMACHI CHEMICALS präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 35.32 JPY, nach 14.35 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.86 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MUROMACHI CHEMICALS einen Umsatz von 1.79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch