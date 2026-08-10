MURO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MURO hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 23.15 JPY. Im letzten Jahr hatte MURO einen Gewinn von 2.61 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5.74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch