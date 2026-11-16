MURO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MURO liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MURO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 51.40 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MURO 8.82 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MURO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch