Murata Manufacturing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Murata Manufacturing veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 57.72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44.94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 588.50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Murata Manufacturing 486.62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch