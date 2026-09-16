Murapol: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Murapol hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.18 PLN. Im letzten Jahr hatte Murapol einen Gewinn von 0.690 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 323.5 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 198.7 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch