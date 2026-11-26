Murapol veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.51 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.680 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 354.4 Millionen PLN gegenüber 196.6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch