Murakami stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Murakami hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 214.48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 144.50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.86 Prozent auf 32.99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch