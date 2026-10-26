Munters Group präsentierte Quartalsergebnisse

Munters Group hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.16 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.940 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.47 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 3.80 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1.23 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 4.38 Milliarden SEK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch