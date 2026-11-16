Munjal Showa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Munjal Showa hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.21 INR gegenüber 0.680 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.65 Prozent auf 3.98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch