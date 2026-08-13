Munjal Auto Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Munjal Auto Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Munjal Auto Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.58 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.58 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Munjal Auto Industries im vergangenen Quartal 6.99 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Munjal Auto Industries 4.91 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch